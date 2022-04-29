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В Украине воюют 92 российских БТГ. Армия РФ уже 1900 раз запускала ракеты – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 06:56
В Украине воюют 92 российских БТГ. Армия РФ уже 1900 раз запускала ракеты – Пентагон - Фото
Сожженная российская техника в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

В Украине сейчас воюют 92 российских батальонно-тактических группы (одна БТГ – от 600 до 1000 человек), армия РФ с начала полномасштабной войны 1900 раз запускала ракеты в сторону украинской территории. Об этом заявил на брифинге неназванный чиновник Пентагона, передает пресс-служба американского ведомства.

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"На 63-й день мы можем сообщить, что сейчас на территории Украины находится 92 оперативные БТГ России. Это больше, чем было во время нашего последнего разговора", – сказал спикер.

Представитель Пентагона не смог в деталях описать боеготовность этих 92 групп. Он объяснил, что пока идут бои, россияне несут потери – и готовность этих БТГ будет меняться.

По его словам, характеристика "оперативный" в принципе означает, что БТГ могут действовать в боевой обстановке. Однако их эффективность – это уже более широкий вопрос, который зависит от ряда переменных: лидерства, логистики, поддержки, сплоченности подразделений, боевого духа и других.

Пока же спикер отметил, что армия РФ не решила своих проблем с логистикой и снабжением, а ее продвижение происходит медленно и неравномерно. По словам чиновника, у россиян было некоторое продвижение восточнее и немного южнее Изюма, но украинцы продолжают сопротивляться, поэтому на востоке Украины есть много движений вперед-назад с обеих сторон.

Он также сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия сделала 1900 пусков ракет. Большая часть ракетных и авиационных ударов по-прежнему приходится на Мариуполь и в район операции объединенных сил на Донбассе.

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Марк Сировой
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