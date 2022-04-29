Войска РФ продвигаются медленно и неравномерно, боятся остаться без снабжения – Пентагон

На восточном и южном направлениях военных действий в Украине, где Россия ведет наступательную операцию, ее войска продвигаются медленно и неравномерно. Об этом сообщил спикер Министерства обороны США Джон Кирби в сводке о ходе войны в Украине.

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По его словам, на Донбассе в Украине продолжаются ожесточенные бои.

"В настоящее время в этом районе действуют 92 российские батальонно-тактические группы", – сказал представитель Пентагона.

Кирби охарактеризовал продвижение России как "медленное и неравномерное": украинские войска добиваются успехов в одних районах, а российские – в других.

По словам спикера Минобороны США, российские военные не преодолели свои проблемы с логистикой и снабжением, которые преследовали их во время наступления на Киев в феврале и марте.

Из-за эффективного сопротивления украинских сил россияне боятся далеко отходить от своих линий снабжения.

"Они могут поддерживать продвижение только на несколько километров или около того в день.., потому что они не хотят слишком далеко опережать свои логистические линии и линии поддержки", – сказал Кирби.

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Наталия Медведева

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