Защитники Украины уничтожили еще 400 российских военных и 31 танк: сводка потерь армии РФ
Украинские Силы обороны за сутки уничтожили 400 российских военных и 31 танк. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 22 800 солдат и 970 танков. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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С 24 февраля по 27 апреля армия РФ потеряла в Украине:
личного состава – ликвидировано около 22 800 человек (+400 за сутки);
танков ‒ 970 (+31);
боевых бронированных машин ‒ 2389 (+47);
артиллерийских систем – 431 (+10);
РСЗО – 151 (+2);
средств ПВО – 72 (+1);
самолетов – 187 (+2);
вертолетов – 155 (0);
автомобильной техники – 1688 (+22);
кораблей/катеров – 8 (0);
цистерн с ГСМ – 76 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 215 (+8);
спецтехники – 31 (0);
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).
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