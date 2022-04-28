Защитники Украины уничтожили еще 400 российских военных и 31 танк: сводка потерь армии РФ

Украинские Силы обороны за сутки уничтожили 400 российских военных и 31 танк. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 22 800 солдат и 970 танков. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля по 27 апреля армия РФ потеряла в Украине:

личного состава – ликвидировано около 22 800 человек (+400 за сутки);

танков ‒ 970 (+31);

боевых бронированных машин ‒ 2389 (+47);

артиллерийских систем – 431 (+10);

РСЗО – 151 (+2);

средств ПВО – 72 (+1);

самолетов – 187 (+2);

вертолетов – 155 (0);

автомобильной техники – 1688 (+22);

кораблей/катеров – 8 (0);

цистерн с ГСМ – 76 (0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 215 (+8);

спецтехники – 31 (0);

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).

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Марк Сировой

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