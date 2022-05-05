Мы все еще думаем, что россияне хотят взять Харьков – спикер Пентагона

Американская разведка считает, что страна-оккупант Россия все еще не отказалась от планов захвата Харькова. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы по-прежнему думаем, что русские хотят взять Харьков. Я имею в виду, они же не оставили его в покое", – сказал спикер Пентагона.

По его словам, если просто посмотреть на карту, то видно, "что это большой промышленный город прямо на северо-западном краю того, что мы считаем территорией Донбасса".

Смотрите видео: Как спецподразделение "Кракен" и разведчики освобождали Русскую Лозовую

"Хотя технически он не относится к ООС с точки зрения промышленных мощностей, а просто из-за географического положения, я имею в виду, похоже, что у русских все еще есть планы на Харьков", – предположил Кирби.

Он добавил, однако, что оккупанты на этом направлении фронта "не добились никакого прогресса".

На том же брифинге он сообщил, что ВСУ оттеснили россиян на 40 км к востоку от Харькова. Благодаря этому интенсивность обстрелов города снизилась.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.