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Интенсивность обстрелов Харькова снизилась благодаря ВСУ. Но есть опасные районы – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 12:03
Интенсивность обстрелов Харькова снизилась благодаря ВСУ. Но есть опасные районы – ОВА - Фото
Украинские военные под Харьковом (фото - ЕРА)

Армия России за прошедшие сутки трижды обстреляла Харьков, интенсивность огня снизилась – и это заслуги сил обороны Украины. При этом жителям северных и восточных районов надо оставаться в укрытии в течение дня, написал в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Враг снизил интенсивность обстрелов, это заслуга ВСУ, которые освобождают населенные пункты Харьковской области от оккупации. В том числе и те, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова", – заявил он.

По его словам, за прошедшие сутки враг трижды обстрелял Харьков из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Пострадали Салтовка, Пятихатки и район аэропорта.

В области спасатели ликвидировали 15 пожаров, которые произошли из-за обстрелов. Они были в Немышлянском районе Харькова, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области. За прошедшие сутки пострадал 1 человек в Балаклейском районе.

При этом он отметил, что нельзя терять бдительность, поскольку сегодня обстреляли Дергачи, пострадал человек. Также из-за интенсивных обстрелов он призвал жителей северных и восточных районов города не выходить из укрытия в течение дня, даже если нет воздушной тревоги.

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Харьков олег синегубов обстрелы армия рф ВСУ
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