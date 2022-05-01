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Харьковская область. РФ завела 1000 мобилизованных из ОРДЛО, развернула два дивизиона ПВО

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 07:54
Харьковская область. РФ завела 1000 мобилизованных из ОРДЛО, развернула два дивизиона ПВО - Фото
ЗРК "Бук" (фото - ЕРА)

На Слобожанском направлении армия РФ усиливает ударную группировку: завела сюда 1000 мобилизованных людей из временно оккупированного Донбасса и развернула два дивизиона противовоздушной обороны. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Отмечается, что наступательные действия РФ на востоке Украины продолжаются. По двум основным направлениям ситуация выглядит так:

Слобожанское

Враг наносит авиационные и артиллерийские удары по Харькову. Наступает в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Враг усиливает наступательную группировку: в определенные районы переброшено до 300 единиц вооружения и военной техники, а также около 1000 мобилизованных из ОРДЛО.

Для прикрытия наступления с воздуха в четырех районах РФ развернула два зенитно-ракетных дивизиона, на вооружении которых стоят ЗРК "Бук-М2" и "Тор-М".

Донецкое и Таврическое

Активные действия врага вдоль всей линии соприкосновения, попытки авиационных и артиллерийских ударов.

На Лиманском направлении РФ ведет наступление в направлении Крымки и Александровки.

На Попаснянском армия РФ ведет штурмовые действия в направлении Новотошковское – Орехов. Закрепляется на занятых рубежах, блокирует в определенных районах украинские силы, чтобы помешать их маневру.

На Кураховском российские войска при поддержке артиллерии пытаются прорвать оборону в направлении Еленовки и Новомихайловки.

Всего в Донецкой и Луганской областях за сутки отбили девять атак врага.

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Марк Сировой
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