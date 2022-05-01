Оккупанты стягивают к Украине снятые с хранения по всей РФ технику и вооружение – Генштаб

Чтобы максимально нарастить наступление, командование армии РФ усиливает ударный потенциал своих оккупационных войск за счет расконсервированного вооружения и техники по всей территории страны-агрессора. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Разведка сообщила, что к границе с Украиной по ж/д оккупанты перебрасывают снятое с хранения в Западном, Центральном, Восточном военных округах, а также на Северном флоте РФ вооружение и военную технику.

Кроме того, на юге враг, как и на востоке с Донецкой и Луганской областями, пытается прорваться к админгранице Херсонской области, чтобы создать себе благоприятные условия для наступления на Николаев и Кривой Рог.

По словам советника главы ОП Арестовича, наступление оккупантов на Изюмском направлении "очень сильно" замедлилось: они несут большие потери, а пополнение с территории РФ не заходит уже около четырех суток.

Глава МИД Германии Бербок озвучила позицию Берлина: Россия должна вывести войска из Украины, возврата "на 24 февраля" не будет.

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Евгений Пилипенко

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