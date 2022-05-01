Спикер ОВА: Одесская ПВО работает очень хорошо, по самолетам счет – 7:0

Одесская противовоздушная оборона работает очень хорошо по российским самолетам, однако армия РФ использует и ракеты. Об этом в эфире единого телемарафона заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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"Одесская ПВО работает очень хорошо. У нас счет по самолетам, например, 7:0 в пользу Одессы", – сказал он.

Однако Россия использует и крылатые ракеты, отметил Братчук. По его словам, для вчерашнего обстрела аэропорта в Одессе РФ использовала во временно оккупированном Крыму береговой ракетный комплекс "Бастион" и ракеты типа "Оникс".

Братчук объяснил, что эта ракета резко меняет траекторию и способна преодолевать радиоэлектронные преграды ПВО.

"Эти ракеты российский агрессор использовал, когда обстреливал Сирию. Такая ракета. Надеюсь, что новые средства ПВО помогут по крайней мере сделать небо Одесской области более защищенным. Я не то что надеюсь, я в этом даже уверен", – подытожил он.

Вчера РФ обстреляла ракетами аэропорт Одессы. Повреждена взлетно-посадочная полоса, ее использование невозможно.

Также вчера сообщалось, что Одесса получила новые комплексы ПВО.

Марк Сировой

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