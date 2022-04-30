Россия обстреляла ракетами Одесский аэропорт

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Одесский горсовет сообщает в Telegram со ссылкой на Оперативное командование "Юг", что в результате ракетной атаки повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта.

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Официальное сообщение ОК "Юг": "В результате ракетной атаки по Одесской области повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно", – сказано в сообщении.

Вместе с тем, на официальной Facebook-странице ОК "Юг" об обстреле Одессой области не сообщается.

В пресс-службе ОК "Юг" корреспонденту LIGA.net подтвердили информацию об обстреле аэропорта и повреждение взлетно-посадочной полосы.

ДОПОЛНЕНО В 19:50. Как сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, удар был нанесен с территории временно оккупированного Крыма береговым ракетным комплексом "Бастион". По его словам, пострадавших нет.

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Вадим Ребрина

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