На востоке усиливаются бои, есть признаки подготовки РФ к большей активизации войны – МО

Российские войска постепенно повышают интенсивность наступления на востоке Украины одновременно на всех направлениях, наибольшая их активность – на Слобожанском и Донецком. "Есть признаки подготовки врага к еще большей активизации" войны, заявил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Полковник отметил, что на это указывают определенные приготовления оккупантов.

"Например, в Балаклейской центральной клинической районной больнице освобождаются койко-места и оборудуется дополнительный полевой госпиталь. А в российском городе Ростов-на-Дону на территории военного клинического госпиталя развернуто дополнительные холодильные установки для хранения тел погибших военнослужащих", – сообщил он.

По его словам, за сутки оперативно-тактическая авиация ВКС РФ выполнила минимум 33 вылета для поражения целей в Донецкой и Харьковской областях. Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили 32 вылета, из которых не менее восьми – для бомбардировки Мариуполя.

В захваченном Энергодаре оккупанты вводят в обращение российские рубли.

У оккупантов паника после приказа наступать через Чернобаевку: аудиоперехват разговора.

Читайте также: "Им хватит картошки и огурцов". Грибаускайте о наивности Запада: В РФ Путина не свергнут

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.