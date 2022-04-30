У оккупантов паника после приказа наступать через Чернобаевку: аудиоперехват разговора

Осторожно! В перехвате выше — русская речь с нецензурными выражениями.

Российские военные массово отказываются идти в наступление через Чернобаевку на Николаевском направлении и ищут взамен "дураков" среди своих кадровых военных и коллаборационистов на роль "пушечного мясо" для Кремля. Об этом известно из перехвата специалистами СБУ разговора оккупантов в Херсонской области.

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На записи командир батальона армии РФ общается с командиром роты, прибывшим с пополнением из ОРДЛО.

Оккупант со стороны российских террористов ДНР жалуется, что "сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!". Они здесь стояли, их послали туда (на Чернобаевку. — Ред.). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят: "Вы что, долб**бы, бл**ь? Куда вы суетесь?!", – говорит он.

По словам террориста, в подразделениях после этого началась паника.

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С его слов, после бегства россиян только пять из 20 человек нового пополнения "из ДНР" согласились идти в атаку. Чтобы убедить других, российский командир лжет им, что эти солдаты "будут в обороне, а не наступать".

Тем не менее эти уговоры не подействовали, подчеркивает СБУ.

Чернобаевка около захваченного Россией Херсона находится на пути на Николаев. Оккупанты постоянно пытаются продвинуться там, но время от времени их "накрывает" артиллерия ВСУ. По данным ОП, на конец апреля таких "эпизодов" было около 17-ти.

29 апреля разведка доложила, что во временно оккупированной Киселевке недалеко от Чернобаевки произошла перестрелка между захватчиками: бурятами и чеченцами. На Банковой сообщили, кто победил.

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Евгений Пилипенко

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