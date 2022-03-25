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Ликвидирован генерал-лейтенант оккупантов Рязанцев: уничтожен в Чернобаевке – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 14:28
Ликвидирован генерал-лейтенант оккупантов Рязанцев: уничтожен в Чернобаевке – Арестович - Фото
Уничтоженный генерал-лейтенант РФ Яков Рязанцев (Скриншот видео)

Вчера, 24 марта, украинские военные уничтожили очередного генерала российских оккупантов – на этот раз ликвидирован генерал-лейтенант Яков Рязанцев. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга.

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"Наши войска, как мы предварительно сообщали, а теперь можем сказать наверняка, уничтожили командующего 49-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ, генерал-лейтенанта Якова Владимировича Рязанцева. И это произошло – вы будете очень смеяться – на аэродроме Чернобаевка", – сказал Арестович.

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  • 15 марта СНБО опубликовал список убитых российских генералов и полковников.

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Наталия Медведева
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