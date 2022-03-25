Украинские войска десятый раз ударили по армии РФ в Чернобаевке – видео

Украинские военные десятый раз ударили по российским захватчикам на аэродроме Чернобаевка под Херсоном. Об этом сообщили советник главы Офиса президента Алексей Арестович и глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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"Десятый раз Чернобаевки – встречай", – написал Арестович.

По его словам, сейчас российские войска массово убегают через Антоновский мост. "Видимо, мы снова грохнули кого-то из начальства", – предположил советник главы ОП.

При этом Арестович добавил, что в течение часа после десятого удара российское командование продолжило заводить очередную колонну техники на аэродром.

Ким же опубликовал видео удара по Чернобаевке, снятое издалека.

Марк Сировой

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