UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В СНБО опубликовали имена убитых российских генералов и полковников – список

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 22:39
В СНБО опубликовали имена убитых российских генералов и полковников – список - Фото
Фото – Генштаб ЗСУ

Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал список российских генералов и полковников, которых убили украинские военные.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Украинская армия ликвидировала таких российских топ-военных:

генерал-майора Тушаева Магомеда;

генерал-майора Герасимова Виталия;

генерал-майора Колесникова Андрея;

полковника Захарова Андрея;

полковника Порохню Сергея;

полковника Николаева Игоря;

подполковника Агаркова Юрия;

подполковника Софронова Дмитрия;

подполковника Ермолина Михаила.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
полковники ВСУ война убитые армия рф генералы войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 