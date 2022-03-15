В СНБО опубликовали имена убитых российских генералов и полковников – список
15.03.2022, 22:39
Фото – Генштаб ЗСУ
Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал список российских генералов и полковников, которых убили украинские военные.
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Украинская армия ликвидировала таких российских топ-военных:
генерал-майора Тушаева Магомеда;
генерал-майора Герасимова Виталия;
генерал-майора Колесникова Андрея;
полковника Захарова Андрея;
полковника Порохню Сергея;
полковника Николаева Игоря;
подполковника Агаркова Юрия;
подполковника Софронова Дмитрия;
подполковника Ермолина Михаила.
- По данным Генштаба ВСУ, российские войска потеряли боле 13 500 человек.
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