20-й день войны. Потери оккупантов составили уже более 13 500 человек – Генштаб
За 19 дней войны украинские защитники ликвидировали более 13 500 российских оккупантов, а также уничтожили сотни танков, свыше 1000 бронемашин, более 80 самолетов и почти 100 вертолетов. Обновленные данные о потерях оккупантов в войне против Украины опубликовал Генштаб ВСУ.
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Общие боевые потери россиян с 24 февраля по 15 марта ориентировочно составили:
- личного состава – более 13 500 человек;
- танков – 404;
- боевых бронированных машин – 1279;
- артиллерийских систем– 150;
- РСЗО – 64;
- средств ПВО – 36;
- самолетов – 81;
- вертолетов – 95;
- автомобильной техники – 640;
- кораблей/катеров – три;
- цистерн с ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – девять.
В Генштабе отметили, что эти данные уточняются, и подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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