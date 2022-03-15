20-й день войны. Потери оккупантов составили уже более 13 500 человек – Генштаб

За 19 дней войны украинские защитники ликвидировали более 13 500 российских оккупантов, а также уничтожили сотни танков, свыше 1000 бронемашин, более 80 самолетов и почти 100 вертолетов. Обновленные данные о потерях оккупантов в войне против Украины опубликовал Генштаб ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Общие боевые потери россиян с 24 февраля по 15 марта ориентировочно составили:

- личного состава – более 13 500 человек;

- танков – 404;

- боевых бронированных машин – 1279;

- артиллерийских систем– 150;

- РСЗО – 64;

- средств ПВО – 36;

- самолетов – 81;

- вертолетов – 95;

- автомобильной техники – 640;

- кораблей/катеров – три;

- цистерн с ГСМ – 60;

- БПЛА оперативно-тактического уровня – девять.

В Генштабе отметили, что эти данные уточняются, и подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Читайте также Воздушные тревоги, взрывы и удары по жилым районам: ситуация в регионах страны

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.