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Воздушные тревоги, взрывы и удары по жилым районам: ситуация в регионах страны

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 09:24
Воздушные тревоги, взрывы и удары по жилым районам: ситуация в регионах страны - Фото
Обстрел дома на Оболони, Киев (фото 5 - ГСЧС)

По состоянию на утро 15 марта наиболее критическая ситуация остается в зоне проведения ООС, в Харьковской и Херсонской областях. Об этом говорится в сводке облгосадминистраций, предоставленной LIGA.net.

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Киевщина. Бой в Ирпене, ВСУ контролируют 70% территории города. В Вышгородском районе зафиксировано передвижение техники россиян. В Броварском районе есть вражеская техника в населенных пунктах Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской территориальных общинах, идут периодические бои.

Черниговская область. В последние сутки российская армия обстреливала пригороды и жилые кварталы Чернигова, по предварительным данным есть погибшие.

Сумщина. Ночью оккупанты били из артиллерии по Сумскому району. Утром по Сумскому району работала вражеская артиллерия. С 09:00 должен был начаться режим тишины для зеленых коридоров, есть согласование.

Харьков. ВСУ держат оборону Харькова, все позиции защищены, однако оккупанты продолжат наносить удары с воздуха по жилым районам города. Бои ведутся в Изюме, Чугуеве, Дергачах, там тоже продолжаются обстрелы.

Запорожская область. В Запорожье спокойно. В области враг продолжает активно применять артиллерию, танки, гранатометы, минометы и вертолеты, используя гражданскую инфраструктуру для военных нужд, но главная цель – ведение боевых действий на территории Запорожского края – врагом не достигнута.

Луганская область. В Северодонецке относительно спокойно. Интенсивные обстрелы Рубежного и Попасной. Были пожары в жилых домах. Вчера прошла эвакуация 1700 человек, в первый раз доставили гуманитарку в Горское.

Донецкая область. Авдеевка, Марьинка – обстрелы. Снова пакет градов россияне выпустили по Авдеевскому коксохимическому заводу. Марьинка, Новомихайловка, Степное остались без света, обстрелы продолжаются. В Торецке активизировалась вражеская авиация. О жертвах пока не сообщалось.

Николаевская область. В Николаеве ночью были взрывы.

Херсон. В Херсоне ночь прошла относительно спокойно, но область полностью оккупирована. Большинство районов сейчас без света, газа и воды, а некоторые – с самого начала войны. Оказать помощь нет возможности, потому что оккупанты не пускают, открывают огонь. Есть большая потребность в медикаментах по всей области. В некоторых районах нет поставки продуктов питания.

Одесская область, Житомирщина, Кировоградская область, Днепропетровщина, Ровенщина, Волынь, Винничина, Закарпатье, Хмельницкая область, Тернополь, Черкащина, Львовщина, Полтавщина, Черновцы, Ивано-Франковск – спокойно или относительно спокойно, и в некоторых областях были воздушные тревоги.

Оксана Житнюк, Юрий Смирнов
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война регионы
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