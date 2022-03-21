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"Их система командования сломалась" – эксглава ЦРУ о массовой ликвидации генералов РФ

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 00:38
Скриншот CNN
Бывший военный командующий США и глава ЦРУ Дэвид Петреус удивлен тем, как профессионально украинская армия уничтожила сразу несколько российских высших военных чиновников.


Об этом он рассказал в эфире американского телеканала CNN.


"Это очень, очень, очень, очень редко [чтобы генералов убивали]. И это в первые три недели. Это достаточно [высокопоставленные] генералы. Суть заключается в том, что их система командования сломалась", - отметил Петреус.

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По его мнению, это стало возможным благодаря тому, что украинцам удалось "заглушить" коммуникации россиян: "Их безопасные коммуникации не работали. Им пришлось перейти на один канал, но и он подвел. Они пользуются мобильными телефонами. Но украинцы заблокировали приставку для России, поэтому это не сработало", - говорит американский эксчиновник.


Сейчас кафиры "буквально воруют мобильные телефоны у украинских гражданских, чтобы общаться между собой".
Благодаря этому "нетерпеливые" российские генералы, сидящие по своим бронированным авто начали выходить из них, чтобы узнать, что происходит, - поскольку инициативы со стороны младшего командования нет, пояснил Петреус.
"А у украинцев есть очень и очень хорошие снайперы, и они их просто отбивают влево и вправо.

И по крайней мере четыре из этих пяти абсолютно подтверждены", - заметил эксглава ЦРУ и бывший военный командующий США.
Уляна Букатюк
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США украинская армия генералы
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