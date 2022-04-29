Перестрелка между бурятами и чеченцами под Чернобаевкой. Арестович сказал, кто победил

По информации советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, в перестрелке между бурятами и чеченцами из числа российских оккупантов во временно оккупированной Киселевке, недалеко от Чернобаевки, победили буряты. Об этом он сказал в эфире канала "Фейгин Live".

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По его информации, конфликт начался из-за вопросов, "как делить награбленное" и "кто пойдет в первую линию дежурить".

"Ну, буряты победили, говорят. Я всегда в них верил, потому что это серьезные парни... А кадыровцы – это тикток-войска. Если их не снимают, они дерутся очень плохо. Так вот, буряты – парни простые, вдохновленные, они победили", – сказал Арестович.

Сам факт перестрелки между национальными группами в войсках, по его мнению, свидетельствует о том, что война в российском обществе усиливает "только плохое".

"Усиление межнациональных конфликтов, деморализация, садизм и т. д. Надо понять очень простую вещь: всем этим людям обеспечено ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство. – Ред.), все они будут абсолютно деморализованы и вернутся в Россию, когда война закончится. Как вы думаете, что они принесут туда, где они живут? Таких "буч" маленьких, бытовых будут десятки, сотни в самой России", – сказал Арестович.

Он уверен, что для Украины эта война закончится победой, а для РФ – поражением. Поэтому деморализованные российские военные "принесут в свои дома" немотивированную агрессию и насилие.

Сегодня ГУР Минобороны сообщило, что во временно оккупированной Киселевке, недалеко от Чернобаевки, произошла перестрелка между бурятами и чеченцами – военнослужащими РФ.

Вадим Ребрина

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