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Буряты против чеченцев: в Чернобаевской громаде оккупанты РФ перестреляли друг друга

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 17:42
Буряты против чеченцев: в Чернобаевской громаде оккупанты РФ перестреляли друг друга - Фото
Фото - Telegram ГУР

Во временно оккупированной Киселевке, недалеко от Чернобаевки, произошла перестрелка между бурятами и чеченцами –  военнослужащими РФ. По данным украинской разведки, причиной стало то, что оккупанты "не могли поделить добычу" и не хотели идти в наступление.

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ГУР сообщает, что в селе Киселевка Чернобаевской сельской громады Херсонской области в ночь на 29 апреля произошла перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальностей. В инциденте отличились более 50 участников с каждой стороны. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

По данным ГУР, конфликт произошел из-за нежелания бурятов вести наступательные боевые действия и из-за "неравноправия" условий с чеченцами. Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно как "заградотряды".

Еще одна причина – неравномерность распределения награбленного, так как "прибыль" от мародерства в основном забирают те же чеченцы.

Буряты против чеченцев: в Чернобаевской громаде оккупанты РФ перестреляли друг друга

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Оксана Житнюк
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