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"Чернобаевка – памятник идиотизму россиян". Интервью начальника ГУР Буданова за минуту

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 11:13
Кирилл Буданов (скриншот)

Немецкая армия особенно сильна в плане артиллерии, и Украине нужны эти системы, а также современные танки бундесвера, потому что у ВСУ были "очень большие потери бронетехники". Об этом и о многом другом рассказал Spiegel начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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Ниже – выдержки из его ответов в интервью немецкому изданию.

→ От Германии нам также нужны зенитные комплексы и средства радиоэлектронной разведки. Тяжелое вооружение нам нужно, чтобы освободить оккупированные территории. Конечно [и Крым тоже].

→ Поставок БМП Marder мало: пять или десять единиц нам не помогут. С танками все по-другому, они нужны и много, в том числе Leopard 1, воевать на котором мы быстро научимся, это не высшая математика.

→ Цель военной агрессии РФ осталась прежней: это уничтожение государственности Украины. Путин не отказался от своих планов.

→ Войска РФ не "ушли" из Киевской области – их выгнали. Все началось с освобождения Ирпеня: это грозило оккупантам разрезанием их сил в районе Киева. Они быстро поняли, что всего через несколько дней окажутся в окружении.

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→ Поражает, насколько некомпетентно подошли военачальники врага к своим задачам. Если они действительно верили, что смогут взять Украину за три дня (а, насколько нам известно, они абсолютно верили в это), то российское руководство должно задаться вопросом, насколько компетентны их генералы.

→ У российского генералитета крайне низкий профессиональный уровень, в том числе из-за кумовства в российской армии. Возьмите только Чернобаевку – это же памятник идиотизму.

→ Новый командующий вторжением в Украину Дворников действует по учебнику, он более уравновешенный, более профессиональный, чем его предшественник. Но он все равно проиграет.

→ Наибольшее количество преступлений в Буче совершили подразделения 64-й ОМСБр ВС РФ, большая часть этой бригады состоит из "нерусских" национальностей. Но командиры были русскими и участвовали в преступлениях, даже замкомбрига.

→ Кадыровские войска – чистый символизм, потому что эти чеченцы никогда не участвовали ни в каких крупных боевых действиях, они всегда были за линией фронта, чтобы грабить, насиловать или убивать.

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→ У нас нет ни документов, ни свидетельств того, что сюда посылали беларуские подразделения. Хотя Путин постоянно требует от Лукашенко вступления в войну.

→ Россияне пытаются отрезать и окружить войска ВСУ на Донбассе, но пока совсем завязли и не продвигаются.

→ Ответ на вопрос о спецоперациях на территории врага: "Не могу комментировать".

→ Начав войну, россияне не хотели себе представить, что война может коснуться и их территории. Понимаю, им сложно признать, что впервые с 1943 года происходят нападения на российскую территорию. Пускай привыкают.

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→ Российские спецслужбы устраивают провокации на своей территории, чтобы консолидировать россиян на мобилизацию, потому что там в массе своей отказываются воевать. Так что, если в ближайшие дни взорвутся вокзалы, электростанции или цистерны с горючим, и каждый раз они будут обвинять Украину, я не сильно удивлюсь.

→ Мариуполь держится и будет держаться. И в какой-то момент мы сможем прорвать блокаду.

→ Чем больше миру удастся действовать сообща против страны-агрессора, тем быстрее у нее закончатся ресурсы на войну.

→ Украина существовала до этого нападения, существует сейчас, будет существовать – Путин ничего не может с этим поделать.

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Евгений Пилипенко
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война разведка гур Кирилл Буданов
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