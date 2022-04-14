ГУР захватила документы армии РФ: там планы захвата Киева и легенда об учениях – фото

Украинска военная разведка добыла документы армии РФ, в которой изложены планы по захвату Украины, в частности Киева, под видом стратегических учений. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

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Отмечается, что украинские разведчики захватили боевое распоряжение командиру 96-й отдельной разведывательной бригады. Его он получил из штаба 1 танковой армии западного военного округа РФ.

В ГУР отмечают, что из документа становится ясно:

– Россия планировала захват Украины под видом учений;

– РФ хотела захватить Киев, в частности группировка российских войск Центр, которая действовала на Сумском и Черниговском направлениях, получила задачу захватить левый берег столицы.

В документе также указаны этапы проведения наступления и задания для личного состава бригады, отметили в ГУР.

Марк Сировой

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