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В Бундестаге настаивают, что Украине нужно советское оружие, а не БМП Marder

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 07:45
В Бундестаге настаивают, что Украине нужно советское оружие, а не БМП Marder - Фото
Фото: EPA

Германия должна договориться со странами Восточной Европы о поставках Украине советского вооружения, в том числе тяжелого, в обмен на компенсации от немецкого правительства, заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман в комментарии Rheinische Post.

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Украина хотела бы приобрести в Германии боевые машины пехоты Marder. Машиностроительный концерн Rheinmetall даже выразил готовность продать Украине технику, но соглашение пока блокируется на политическом уровне.

По словам Штрак-Циммерман, украинским военным понадобится время, чтобы освоиться с Marder, поэтому она считает, что знакомая советская техника будет более полезной в войне с Россией. "Я предлагаю, чтобы наши восточноевропейские партнеры доставили соответствующее вооружение", – сказала политик.

Эту технику можно будет сразу использовать, в отличие от Marder, а затем Германия компенсирует странам Восточной Европы эти потери.

  • 7 апреля министр обороны Алексей Резников заявил, что война в Украине вступила в ту фазу, когда для победы нужна качественно другая помощь вооружением. По его словам, раньше Украина просила оружие советского образца, чтобы его можно было сразу бросить в бой, но его мало, оно чаще всего находится в плохом состоянии и требует дефицитных боеприпасов.
  • Поэтому Резников заявил, что Украина хочет как можно быстрее получить оружие, используемое странами НАТО.
  • 10 апреля президент Владимир Зеленский после разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцом заявил, что позиция Германии меняется в пользу Украины.
Андрей Водяный
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Германия оружие
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