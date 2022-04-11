Зеленский: Позиция Германии меняется в пользу Украины. Жду реализации договоренностей

В последнее время позиция Германии меняется в пользу Украины, теперь нужно реализовать достигнутые договоренности. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 10 апреля.

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Президент рассказал, что говорил сегодня с канцлером ФРГ Олафом Шольцом: о том, как привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях, как усилить санкции против России и заставить РФ искать мир.

"Рад отметить, что в последнее время немецкая позиция меняется в пользу Украины. Считаю это совершенно логичным. Поскольку этот курс поддерживается большинством немецкого народа. И я ему благодарен. Но жду, что все, о чем мы договорились, будет реализовано. И это очень важно", – сказал Зеленский.

9 апреля Шольц заявил, что Германия не может отказаться от российской нефти прямо сейчас, но, вероятно, этот вопрос будет решен до конца года. Над отказом от газа из РФ в Берлине также работают, но "это не так просто".

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Наталия Медведева

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