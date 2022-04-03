Германия отказала Украине в передаче 100 бронетранспортеров – Die Welt

Германия отказала Киеву в поставке сотни бронетранспортеров, которые запрашивало Минобороны Украины. Об этом сообщает Die Welt.

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По данным немецкого СМИ, министр обороны Украины Алексей Резников на прошлой неделе отправил в Германию запрос о передаче Киеву 100 бронетранспортеров типа Marder и другого тяжелого вооружения.

Официального ответа от федерального правительства не последовало. При этом министр обороны Кристин Ламбрехт, находившаяся в тот день в Вашингтоне, немедленно отклонила запрос в телефонном разговоре с Резниковым, о чем немецкому изданию сообщили источники в украинском правительстве.

Минобороны Германии ответило журналистам несколько иначе: "Есть запрос по Marder. Все наши собственные боевые машины пехоты Marder вовлечены в обязательства НАТО, поэтому решение также должно быть принято в рамках НАТО".

Власти Германии до полномасштабного вторжения России в Украину категорически отвергали любую возможность продажи Киеву вооружений. Вместо этого Германия передавала полевые госпитали, каски и другую помощь. Спустя месяц полномашстабной войны риторика Германии изменилась.

В середине марта 2022 года в Украину из Германии якобы прибыла партия ракет к зенитным ракетным комплексам.

1 апреля сообщалось, что правительство Германии якобы одобрило поставку для ВСУ боевых машин пехоты из Чехии.

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Оксана Житнюк

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