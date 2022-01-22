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Министр обороны Германии пока исключила поставки оружия Украине, но даст полевой госпиталь

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2022, 20:03
Министр обороны Германии пока исключила поставки оружия Украине, но даст полевой госпиталь - Фото
Кристин Ламбрехт (фото - EPA)

Берлин пока не будет поставлять оружие Украине на фоне возможного нового вторжения России в нашу страну, но предоставит военный полевой госпиталь за 5,3 млн евро. Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью Welt am Sonntag, сообщает Politico.

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По словам Ламбрехт, поставка оружия "на данный момент не поможет разрядить кризис", и это мнение всего федерального правительства по данному вопросу.

"Я понимаю, что мы хотим поддержать Украину, и именно это мы уже делаем", — сказала Ламбрехт.

Она отметила, что в феврале Украина получит полевой госпиталь со всем необходимым оборудованием. Германия профинансирует этот проект на 5,3 млн евро, сказала министр, отметив, что Германия "уже лечит тяжелораненых украинских солдат в госпиталях Бундесвера".

"Поэтому мы на стороне Киева. Теперь мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы разрядить кризис", — сказала она.

Вадим Ребрина
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Германия оружие Кристин Ламбрехт
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