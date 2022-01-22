МИД Украины вызвал посла Германии из-за заявления главы немецких ВМС о Крыме и НАТО

МИД вызвал посла Германии в Украине Анку Фельдгузен и заявил ей о категорической неприемлемости высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство "не может отвечать критериям членства в НАТО". Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Послу также выражено глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного вооружения.

В МИД подчеркнули, что сегодня, как никогда, важны твердость и солидарность Украины и партнеров для сдерживания разрушительных намерений России.

"Отмечено, что Украина надеется на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке нашего государства, в частности, в вопросах усиления обороноспособности нашего государства перед угрозой масштабного российского вторжения, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе", – сказано в сообщении.

Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах во время дискуссии в индийском аналитическом центре Manohar Parrikar IDSA заявил, что оккупированный Россией Крым "не вернется" Украине, и что наша страна не соответствует требованиям членства в НАТО, поскольку Донбасс "оккупирован российской армией или теми, кого они называют повстанцами".

Украина потребовала от ФРГ публично опровергнуть слова Шенбаха.

В Минобороны Германии заявили, что слова главы ВМС не соответствуют официальной позиции ведомства.

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Вадим Ребрина

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