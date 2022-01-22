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Украина требует от Германии публично опровергнуть слова главы немецкого ВМС о Крыме

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2022, 14:10
Украина требует от Германии публично опровергнуть слова главы немецкого ВМС о Крыме - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: flickr NATO)

Украина требует от Германии публично опровергнуть слова главы немецкого ВМС Кая-Ахима Шенбаха, который заявил, что оккупированный Россией Крым "не вернется", а президент России Владимир Путин может заслуживать "уважения". Об этом заявили LIGA.net в пресс-службе Министерства иностранных дел.

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"Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии, которые ставят под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины и подрывают усилия по деэскалации ситуации в Европе", – заявили в МИД.

В МИД считают слова Шенбаха недопустимыми, и говорят, что Крым "утрачен только в воображении немецкого вице-адмирала".

В министерстве Дмитрия Кулебы уверены: Крым непременно вернется, благодаря настойчивым усилиям Украины и партнеров, которые будут решительно противостоять стране-агрессору.

"В этой связи необходимы разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы", – добавили в МИД.

Там также "удивлены сантиментами" Шенбаха о необходимости возобновления диалога с РФ в то время, когда Россия продолжает войну на Донбассе, наращивает войска у границ Украины, а Крым превратила "в гетто прав человека и вооруженный до зубов авианосец".

В МИД также напомнили: в Германии агенты спецслужб РФ убивают политических оппонентов Кремля, проводят кампании по дезинформации и пытаются вмешиваться во внутренние дела.

"Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные и политические пределы, а также пределы в плане безопасности. В этом случае эти пределы грубо нарушены", – добавили в МИД.

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Марк Сировой, Владислав Сердюк
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Кай-Ахим Шенбах Крым МИД владимир путин вмс германии
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