Германия не запрещала пролет британских самолетов с оружием для Украины – Бундесвер
18.01.2022, 17:24
Иллюстрационное фото - EPA
Германия не запрещала пролет самолетов британских ВВС с оружием для Украины, поскольку не получала от Великобритании соответствующий запрос на пролет. Об этом Укринформу сообщили в Минобороны ФРГ.
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"Для указанных полетов Королевских ВВС Великобритании (RAF) в Украину 17 января 2022 года Федеральное министерство обороны не отклоняло разрешение на полет, поскольку заявка на получение разрешения (Diplomatic Clearance) на полет не подавалась", – заявил спикер немецкого оборонного ведомства.
Он добавил, что для выяснения причин того, почему RAF выбрали такой маршрут полета, нужно связываться с ответственными органами Великобритании.
- 17 января британские самолеты с военной помощью для Украины летели длинным путем в обход Германии.
- В Министерстве обороны Великобритании отрицают, что Германия не согласовала воздушный коридор.
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