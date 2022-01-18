Германия не запрещала пролет британских самолетов с оружием для Украины – Бундесвер

Германия не запрещала пролет самолетов британских ВВС с оружием для Украины, поскольку не получала от Великобритании соответствующий запрос на пролет. Об этом Укринформу сообщили в Минобороны ФРГ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Для указанных полетов Королевских ВВС Великобритании (RAF) в Украину 17 января 2022 года Федеральное министерство обороны не отклоняло разрешение на полет, поскольку заявка на получение разрешения (Diplomatic Clearance) на полет не подавалась", – заявил спикер немецкого оборонного ведомства.

Он добавил, что для выяснения причин того, почему RAF выбрали такой маршрут полета, нужно связываться с ответственными органами Великобритании.

17 января британские самолеты с военной помощью для Украины летели длинным путем в обход Германии.

В Министерстве обороны Великобритании отрицают, что Германия не согласовала воздушный коридор.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.