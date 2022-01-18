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Германия не запрещала пролет британских самолетов с оружием для Украины – Бундесвер

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 17:24
Германия не запрещала пролет британских самолетов с оружием для Украины – Бундесвер - Фото
Иллюстрационное фото - EPA

Германия не запрещала пролет самолетов британских ВВС с оружием для Украины, поскольку не получала от Великобритании соответствующий запрос на пролет. Об этом Укринформу сообщили в Минобороны ФРГ.

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"Для указанных полетов Королевских ВВС Великобритании (RAF) в Украину 17 января 2022 года Федеральное министерство обороны не отклоняло разрешение на полет, поскольку заявка на получение разрешения (Diplomatic Clearance) на полет не подавалась", – заявил спикер немецкого оборонного ведомства.

Он добавил, что для выяснения причин того, почему RAF выбрали такой маршрут полета, нужно связываться с ответственными органами Великобритании.

Вадим Ребрина
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Великобритания Германия оружие
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