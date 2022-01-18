Британия отрицает, что Германия не дала воздушный коридор для военной помощи Украине

В военном министерстве Великобритании отрицают, что Германия не согласовала воздушный коридор для доставки британской военной помощи Украине. Ответ ведомства процитировал в Twitter немецкий журналист.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Германия не закрывала доступ к своему воздушному пространству, так как Великобритания не обращалась к ней с запросом, по этой теме между Британией и Германией нет противоречий", - сказано в сообщении.

Ранее сегодня появились сообщения, что самолеты британских Королевских военно-воздушных сил по пути в Киев облетали территорию Германии с севера.

Министерство обороны Великобритании пока не ответило на вопрос журналистов, какие были причины для выбора такого маршрута.

Вчера в аэропорту Борисполь совершили посадку два транспортных самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые, предположительно, доставили легкие противотанковые оборонительные системы. Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил, что Великобритания направляет их Украине, чтобы повысить ее обороноспособность на фоне угрожающей концентрации войск со стороны России.

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил Лондон и британского коллегу Бена Уоллеса за решение предоставить Украине военную помощь.

Минобороны Эстонии приняло решение предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Однако для непосредственной передачи оружия Эстония должна получить разрешения от стран его происхождения.

6 января 2022-го глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что страна передаст Украине гуманитарный груз, включающий оружие и технику.

18 января 2022 года обозреватель портала Defence Blog сообщил, что США якобы намерены передать Украине вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ, которые ранее состояли на вооружении ВВС Афганистана.

Читайте также: Топ-республиканец Сената: США должны дать Украине все оружие, которое она считает нужным

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.