Топ-республиканец Сената: США должны дать Украине все оружие, которое она считает нужным
США должны предоставить Украине любое оружие, которое она считает необходимым для защиты от России. Об этом заявил на конференции The Wall Street Journal лидер республиканцев в Сенате Митч МакКонелл.
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"Мы должны снабдить украинцев любым оружием, которое, по их мнению, им нужно для защиты от россиян", – сказал он.
Bloomberg отмечает, что МакКонелл апеллировал к временам холодной войны. По его словам, тогда обе стороны пытались вооружить те страны, с которыми была симпатия.
Сенатор также добавил, что хотя Украина не входит в НАТО, все союзники по Североатлантическому альянсу "предельно напуганы" российскими войсками на границе с Украиной.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- 21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас предоставить Украине дополнительную военную помощь.
- Сегодня, 7 декабря, по видеосвязи состоятся переговоры президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры планируют обсудить озабоченность США наращиванием военной мощи России на границе с Украиной.
- Перед переговорами Байдена с Путиным президент Владимир Зеленский согласовал позиции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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