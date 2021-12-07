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Топ-республиканец Сената: США должны дать Украине все оружие, которое она считает нужным

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 13:30
Топ-республиканец Сената: США должны дать Украине все оружие, которое она считает нужным - Фото
Митч МакКонелл (фото - ЕРА)

США должны предоставить Украине любое оружие, которое она считает необходимым для защиты от России. Об этом заявил на конференции The Wall Street Journal лидер республиканцев в Сенате Митч МакКонелл.

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"Мы должны снабдить украинцев любым оружием, которое, по их мнению, им нужно для защиты от россиян", – сказал он.

Bloomberg отмечает, что МакКонелл апеллировал к временам холодной войны. По его словам, тогда обе стороны пытались вооружить те страны, с которыми была симпатия.

Сенатор также добавил, что хотя Украина не входит в НАТО, все союзники по Североатлантическому альянсу "предельно напуганы" российскими войсками на границе с Украиной.

Читайте также: Войска РФ у границ. Украина запросила у США часть "афганского вооружения" – Foreign Policy

Марк Сировой
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