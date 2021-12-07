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Войска РФ у границ. Украина запросила у США часть "афганского вооружения" – Foreign Policy

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 07:26
Войска РФ у границ. Украина запросила у США часть
Пентагон (Фото: depositphotos.сom)

На фоне угрозы нового вторжения России Украина запросила у США часть вооружения, которое Вашингтон планировал поставить армии Афганистана до падения афганского правительства под натиском радикальной исламистской группировки Талибан в августе этого года. Об этом сообщает Foreign Policy.

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По данным неназванного военного чиновника из Украины, Киев просит у Вашингтона боеприпасы, которые изначально американцы планировали отправить в афганскую армию.

Кроме того, украинская сторона хочет получить  принадлежащие США вертолеты Ми-17, которые проходят техническое обслуживание в Украине, пишут в издании.

Журналисты также отмечают, что в середине ноября министр обороны Алексей Резников представил главе Пентагона Ллойду Остину список потребностей украинской армии. Он включает поддержку воздушной и морской обороны, а также средства радиоэлектронной борьбы, которые должны защитить от бомбардировок и электромагнитных атак в случае нового вторжения России.

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Пентагон отказался раскрыть журналистам подробности запроса Украины о дополнительной военной помощи. "Мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной для оценки конкретных требований к возможностям украинских сил", – сказал представитель ведомства Антон Семельрот.

При этом в распоряжении издания оказалось частное письмо конгрессменов-республиканцев президенту США Джо Байдену, в котором высказывается сомнение в достаточности действий Вашингтона для поддержки Украины.

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Марк Сировой
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вооружение войска россии армия Украины ВСУ пентагон вторжение военная помощь Алексей Резников Ллойд Остин Афганистан
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