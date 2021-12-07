Войска РФ у границ. Украина запросила у США часть "афганского вооружения" – Foreign Policy
На фоне угрозы нового вторжения России Украина запросила у США часть вооружения, которое Вашингтон планировал поставить армии Афганистана до падения афганского правительства под натиском радикальной исламистской группировки Талибан в августе этого года. Об этом сообщает Foreign Policy.
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По данным неназванного военного чиновника из Украины, Киев просит у Вашингтона боеприпасы, которые изначально американцы планировали отправить в афганскую армию.
Кроме того, украинская сторона хочет получить принадлежащие США вертолеты Ми-17, которые проходят техническое обслуживание в Украине, пишут в издании.
Журналисты также отмечают, что в середине ноября министр обороны Алексей Резников представил главе Пентагона Ллойду Остину список потребностей украинской армии. Он включает поддержку воздушной и морской обороны, а также средства радиоэлектронной борьбы, которые должны защитить от бомбардировок и электромагнитных атак в случае нового вторжения России.
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Пентагон отказался раскрыть журналистам подробности запроса Украины о дополнительной военной помощи. "Мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной для оценки конкретных требований к возможностям украинских сил", – сказал представитель ведомства Антон Семельрот.
При этом в распоряжении издания оказалось частное письмо конгрессменов-республиканцев президенту США Джо Байдену, в котором высказывается сомнение в достаточности действий Вашингтона для поддержки Украины.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- 21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас предоставить Украине дополнительную военную помощь.
- Сегодня, 7 декабря, по видеосвязи состоятся переговоры Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры планируют обсудить озабоченность США наращиванием военной мощи России на границе с Украиной.
- Перед переговорами президент Владимир Зеленский согласовал позиции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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