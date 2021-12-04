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Переговоры Байдена и Путина состоятся 7 декабря

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2021, 19:31
Переговоры Байдена и Путина состоятся 7 декабря - Фото
Джо Байден и Владимир Путин (Фото: EPA-EFE/MIKHAIL METZEL)

Разговор между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоится во вторник, 7 декабря, по видеосвязи. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ. Источник Reuters в США подтвердил эту информацию.

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Стороны планируют обсудить озабоченность США по поводу наращивания военной мощи России на границе с Украиной, а также другие темы, сообщил источник агентства.

Байден и Путин обсудят также двусторонние отношения и выполнение договоренностей, достигнутых на июньском саммите в Женеве, сообщили Reuters в Кремле.

Читайте также: "Время еще есть". США пытаются отговорить Путина от вторжения и подготовить Украину – NYT

Вадим Ребрина
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владимир путин переговоры агрессия джо байден
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