Переговоры Байдена и Путина состоятся 7 декабря

Разговор между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоится во вторник, 7 декабря, по видеосвязи. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ. Источник Reuters в США подтвердил эту информацию.

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Стороны планируют обсудить озабоченность США по поводу наращивания военной мощи России на границе с Украиной, а также другие темы, сообщил источник агентства.

Байден и Путин обсудят также двусторонние отношения и выполнение договоренностей, достигнутых на июньском саммите в Женеве, сообщили Reuters в Кремле.

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Вадим Ребрина

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