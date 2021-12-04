Переговоры Байдена и Путина состоятся 7 декабря
04.12.2021, 19:31
Джо Байден и Владимир Путин (Фото: EPA-EFE/MIKHAIL METZEL)
Разговор между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоится во вторник, 7 декабря, по видеосвязи. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ. Источник Reuters в США подтвердил эту информацию.
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Стороны планируют обсудить озабоченность США по поводу наращивания военной мощи России на границе с Украиной, а также другие темы, сообщил источник агентства.
Байден и Путин обсудят также двусторонние отношения и выполнение договоренностей, достигнутых на июньском саммите в Женеве, сообщили Reuters в Кремле.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- Глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас увеличить военную помощь Украине.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил: против РФ введут санкции, которых еще не было, а НАТО намерены перебросить дополнительные войска на свой восточный фланг.
- Вчера Байден заявил, что готовит комплекс инициатив, призванный затруднить Путину задачу по вторжению в Украину.
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