Байден: Я готовлю комплекс инициатив, чтобы помешать Путину вторгнуться в Украину
03.12.2021, 19:53
Джо Байден (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)
Президент США Джо Байден готовит комплекс инициатив, призванный затруднить президенту России Владимиру Путину вторгнуться в Украину. Об этом он заявил журналистам, передает CNN.
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Байден сказал, что находится в постоянном контакте с европейскими союзниками и украинскими официальными лицами.
"Я собираю воедино то, что я считаю наиболее всеобъемлющим и значимым набором инициатив, чтобы господину Путину было очень, очень трудно идти вперед и делать то, что, как люди опасаются, он может сделать", – добавил президент США.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- Глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас увеличить военную помощь Украине.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил: против РФ введут санкции, которых еще не было, а НАТО намерены перебросить дополнительные войска на свой восточный фланг.
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