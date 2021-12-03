Байден: Я готовлю комплекс инициатив, чтобы помешать Путину вторгнуться в Украину

Президент США Джо Байден готовит комплекс инициатив, призванный затруднить президенту России Владимиру Путину вторгнуться в Украину. Об этом он заявил журналистам, передает CNN.

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Байден сказал, что находится в постоянном контакте с европейскими союзниками и украинскими официальными лицами.

"Я собираю воедино то, что я считаю наиболее всеобъемлющим и значимым набором инициатив, чтобы господину Путину было очень, очень трудно идти вперед и делать то, что, как люди опасаются, он может сделать", – добавил президент США.

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Наталия Медведева

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