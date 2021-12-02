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Кулеба заявил Блинкену о провокациях РФ. Тот пообещал немедленную реакцию при эскалации

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 14:16
Кулеба заявил Блинкену о провокациях РФ. Тот пообещал немедленную реакцию при эскалации - Фото
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (фото - пресс-служба МИД)

Россия провоцирует Украину дипломатическим и военным путем, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с американским коллегой Энтони Блинкеном, фрагмент которой показал канал Дом. Глава Госдепа пообещал немедленную реакцию в случае нового витка агрессии РФ, отметили в пресс-службе МИД.

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Министры встретились в Стокгольме, где проходит заседание Совета глав МИД ОБСЕ. Блинкен разговаривал с Кулебой перед своей встречей с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Россия провоцирует Украину военно-дипломатично. У нас нет намерения их провоцировать, мы стремимся к мирному разрешению конфликта", – сказал Кулеба Блинкену.

Министры обсуждали пакет сдерживания РФ от дальнейшей агрессии, пишут в МИД. Он включает: политическое и дипломатическое давление, подготовку жестких санкций на случай расширения агрессии России и усиленное оборонное сотрудничество с Украиной.

Блинкен заверил, что США готовы принимать "немедленные и решительные меры" в случае эскалации агрессии России против Украины, передают во внешнеполитическом ведомстве.  

Глава Госдепа также подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности и независимости Украины. По его словам, это же мнение разделяют члены НАТО, в чем он мог убедиться на недавней встрече глав МИД стран Альянса.

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Марк Сировой
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Сергей Лавров провокации эскалация вторжение дмитрий кулеба Энтони Блинкен войска россии
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