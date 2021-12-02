Кулеба заявил Блинкену о провокациях РФ. Тот пообещал немедленную реакцию при эскалации

Россия провоцирует Украину дипломатическим и военным путем, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с американским коллегой Энтони Блинкеном, фрагмент которой показал канал Дом. Глава Госдепа пообещал немедленную реакцию в случае нового витка агрессии РФ, отметили в пресс-службе МИД.

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Министры встретились в Стокгольме, где проходит заседание Совета глав МИД ОБСЕ. Блинкен разговаривал с Кулебой перед своей встречей с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Россия провоцирует Украину военно-дипломатично. У нас нет намерения их провоцировать, мы стремимся к мирному разрешению конфликта", – сказал Кулеба Блинкену.

Министры обсуждали пакет сдерживания РФ от дальнейшей агрессии, пишут в МИД. Он включает: политическое и дипломатическое давление, подготовку жестких санкций на случай расширения агрессии России и усиленное оборонное сотрудничество с Украиной.

Блинкен заверил, что США готовы принимать "немедленные и решительные меры" в случае эскалации агрессии России против Украины, передают во внешнеполитическом ведомстве.

Глава Госдепа также подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности и независимости Украины. По его словам, это же мнение разделяют члены НАТО, в чем он мог убедиться на недавней встрече глав МИД стран Альянса.

С конца октября появляются сообщения об активности российских военных у границ Украины: есть угроза нового вторжения.

1 декабря на министерской встрече в НАТО Блинкен предупредил: против РФ введут санкции, которых еще не было, если она продолжит делать шаги по дестабилизации Украины и использует свои силы для агрессии против нее.

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Марк Сировой

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