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Агрессия против Украины обернется для России санкциями, "которых еще не было" – США

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 17:38
Агрессия против Украины обернется для России санкциями,
Виктория Нуланд (фото - ЕРА)

Замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что в ответ на новую агрессию против Украины Россия получит экономические санкции, "которых еще не было в прошлом". Об этом Нуланд сказала во время онлайн выступления на Киевском форуме по безопасности.

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Она напомнила о "глубокой обеспокоенности" Соединенных Штатов наращиванием российских сил вокруг границ Украины. США призывают Россию отвести войска "и разрешить эти вопросы дипломатическим путем".

По словам Нуланд, не только США поддерживают Украину.

"Все члены НАТО высказывают свою солидарность с Украиной и четко заявляют о том, что мы решительны в поддержке вашей независимости. Мы решительны в послании Москве: если они будут делать шаги, направленные на дестабилизацию Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, это будет встречено серьезными экономическими шагами и санкциями, которых еще не было в прошлом" — сказала замглавы Госдепартамента.

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Вадим Ребрина
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Россия США санкции виктория нуланд
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