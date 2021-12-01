Агрессия против Украины обернется для России санкциями, "которых еще не было" – США
Замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что в ответ на новую агрессию против Украины Россия получит экономические санкции, "которых еще не было в прошлом". Об этом Нуланд сказала во время онлайн выступления на Киевском форуме по безопасности.
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Она напомнила о "глубокой обеспокоенности" Соединенных Штатов наращиванием российских сил вокруг границ Украины. США призывают Россию отвести войска "и разрешить эти вопросы дипломатическим путем".
По словам Нуланд, не только США поддерживают Украину.
"Все члены НАТО высказывают свою солидарность с Украиной и четко заявляют о том, что мы решительны в поддержке вашей независимости. Мы решительны в послании Москве: если они будут делать шаги, направленные на дестабилизацию Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, это будет встречено серьезными экономическими шагами и санкциями, которых еще не было в прошлом" — сказала замглавы Госдепартамента.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- 21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января.
- У Путина назвали "истерикой" сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких "провокаций".
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Россия попытается снова масштабно вторгнуться в Украину, это будет иметь для нее серьезные последствия. Также о возможном противодействии агрессии РФ заявили в Госдепе США.
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