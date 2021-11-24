"Без колебаний". США готовы ответить на вредоносные для Украины действия РФ – Госдеп
США при необходимости готовы ответить на вредоносные действия РФ против Украины, применив ряд инструментов, и сделают это "без колебаний". Об этом на брифинге 23 ноября заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
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"Мы продемонстрировали, что готовы и можем использовать ряд инструментов для борьбы с вредоносной деятельностью России, и мы без колебаний будем использовать эти инструменты по мере необходимости и в будущем", – заявил Прайс.
Он отметил, что Штаты и европейские союзники готовы к ряду непредвиденных обстоятельств на фоне вооруженной активности России возле украинской границы. Прайс сказал, что США продолжат не только делиться информацией, но и готовиться к непредсказуемым сценариям, однако вдаваться в подробности не стал, назвав это "неразумным".
Представитель Госдепа подчеркнул, что оккупация Россией Крыма и ее присутствие на Донбассе – это не разовый сценарий 2014-го, и потенциально гибридные действия РФ продолжаются.
"Наши действия, шаги, которые мы предпринимаем, будут соответствовать тому, что мы видим. Сейчас мы занимаемся дипломатией", – сказал Прайс, добавив, что в случае необходимости Штаты потенциально изменят свою риторику и действия.
- С конца октября 2021 года американские СМИ сообщали, что Россия наращивает войска у границ Украины.
- В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- В то же время украинская разведка заявляла, что Россия не перебрасывала дополнительные войска.
- 12 ноября глава МИД Кулеба заявил, что РФ ищет возможность продвинуться вглубь Украины.
- 18 ноября после встречи министров обороны Украины и США Резникова и Остина было заявлено, что Украина и США одинаково оценивают риски и угрозы для украинских границ.
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