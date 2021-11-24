"Без колебаний". США готовы ответить на вредоносные для Украины действия РФ – Госдеп

США при необходимости готовы ответить на вредоносные действия РФ против Украины, применив ряд инструментов, и сделают это "без колебаний". Об этом на брифинге 23 ноября заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

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"Мы продемонстрировали, что готовы и можем использовать ряд инструментов для борьбы с вредоносной деятельностью России, и мы без колебаний будем использовать эти инструменты по мере необходимости и в будущем", – заявил Прайс.

Он отметил, что Штаты и европейские союзники готовы к ряду непредвиденных обстоятельств на фоне вооруженной активности России возле украинской границы. Прайс сказал, что США продолжат не только делиться информацией, но и готовиться к непредсказуемым сценариям, однако вдаваться в подробности не стал, назвав это "неразумным".

Представитель Госдепа подчеркнул, что оккупация Россией Крыма и ее присутствие на Донбассе – это не разовый сценарий 2014-го, и потенциально гибридные действия РФ продолжаются.

"Наши действия, шаги, которые мы предпринимаем, будут соответствовать тому, что мы видим. Сейчас мы занимаемся дипломатией", – сказал Прайс, добавив, что в случае необходимости Штаты потенциально изменят свою риторику и действия.

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Оксана Житнюк

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