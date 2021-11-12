"РФ ищет возможности продвинуться вглубь Украины". Кулеба о российских войсках у границ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что Россия "ищет возможности, продвинутся вглубь" территории Украины, наращивая войска и технику у границы. Об этом он рассказал в комментарии для ABC News во время визита в Вашингтон.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы не хотим никого напугать, но должны оставаться бдительными", – заявил он.

Кулеба добавил, что правительство Украины обеспокоено российскими войсками, но "когда живешь рядом с РФ семь лет в вооруженном конфликте, привыкаешь беспокоиться".

Также, по словам министра, с той техникой и войсками, которые РФ расположила у восточной границы Украины, "не потребуется много времени, чтобы она перешла к наступательным действиям", если в Кремле решат это сделать.

"Наша задача сделать все возможное, чтобы ей помешать", – сообщил он.

Также Кулеба отметил, что видит готовность США сдерживать Россию и укреплять способность Украины защищаться.

Читайте также: Реакция России на хартию Украина–США: Неприемлемы любые намерения увидеть Украину в НАТО

Елизавета Кумбер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.