"РФ ищет возможности продвинуться вглубь Украины". Кулеба о российских войсках у границ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что Россия "ищет возможности, продвинутся вглубь" территории Украины, наращивая войска и технику у границы. Об этом он рассказал в комментарии для ABC News во время визита в Вашингтон.
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"Мы не хотим никого напугать, но должны оставаться бдительными", – заявил он.
Кулеба добавил, что правительство Украины обеспокоено российскими войсками, но "когда живешь рядом с РФ семь лет в вооруженном конфликте, привыкаешь беспокоиться".
Также, по словам министра, с той техникой и войсками, которые РФ расположила у восточной границы Украины, "не потребуется много времени, чтобы она перешла к наступательным действиям", если в Кремле решат это сделать.
"Наша задача сделать все возможное, чтобы ей помешать", – сообщил он.
Также Кулеба отметил, что видит готовность США сдерживать Россию и укреплять способность Украины защищаться.
- 30 октября 2021-го The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщил, что Россия возобновила наращивание военного присутствия у границ с Украиной. Издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.
- Украинская разведка заявляла, что Россия не перебрасывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". По данным Минобороны, сейчас у границ и на оккупированных территориях Украины находятся около 90 000 российских военных, но это "типичное" для российско-украинской войны движение.
- 8 ноября в Офисе президента сообщили, что Россия усиливает "специфические группировки войск" у границ с Украиной, но о конкретных целях РФ выводы сейчас делать преждевременно.
- 10 ноября Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали хартию стратегического партнерства. Глава Госдепа сказал: США обеспокоены, что "Россия может повторить ошибку 2014 года".
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