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"РФ ищет возможности продвинуться вглубь Украины". Кулеба о российских войсках у границ

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 10:22
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что Россия "ищет возможности, продвинутся вглубь" территории Украины, наращивая войска и технику у границы. Об этом он рассказал в комментарии для ABC News во время визита в Вашингтон.

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"Мы не хотим никого напугать, но должны оставаться бдительными", – заявил он.

Кулеба добавил, что правительство Украины обеспокоено российскими войсками, но "когда живешь рядом с РФ семь лет в вооруженном конфликте, привыкаешь беспокоиться".

Также, по словам министра, с той техникой и войсками, которые РФ расположила у восточной границы Украины, "не потребуется много времени, чтобы она перешла к наступательным действиям", если в Кремле решат это сделать.

"Наша задача сделать все возможное, чтобы ей помешать", – сообщил он.

Также Кулеба отметил, что видит готовность США сдерживать Россию и укреплять способность Украины защищаться.

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Елизавета Кумбер
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