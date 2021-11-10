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Позиция США по Украине теперь не пошатнется – Кулеба о подписанной в Вашингтоне хартии

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 22:57
Позиция США по Украине теперь не пошатнется – Кулеба о подписанной в Вашингтоне хартии - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне хартию стратегического партнерства между Украиной и США. Этот документ будет определять украинско-американские отношения на десятилетие вперед. Об этом Кулеба сказал на брифинге после подписания хартии.

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По словам министра, в США состоялось заседание комиссии по стратегическому партнерству. Были также встречи в Госдепартаменте, Пентагоне, Совете нацбезопасности. Кроме того, встречи, посвященные проблематике безопасности, были у главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Ситуация, которая разворачивается вдоль украинской границы, а также в Беларуси и на временно оккупированных территориях Украины, не оставляет нам другого выбора, чем активно работать с нашими партнерами над усилением обороноспособности Украины", – сказал Кулеба.

Подписанная сегодня хартия – это документ, который будет определять украинско-американские отношения как минимум на 10 лет. Стороны договорились, что каждые 10 лет они могут пересматривать хартию.

"В этом документе железно зафиксирован вопрос российской агрессии, статус РФ как страны-агрессора. Какие-либо обеспокоенности, что американская позиция может где-то как-то пошатнутся в зависимости от смены администраций, теперь сняты", – сказал министр.

Также в документе, по его словам, четко написано о евроатлантической интеграции Украины в соответствии с Бухарестским саммитом 2008 года и Брюссельским саммитом 2021 года.

Большой блок хартии посвящен развитию торговли между США и Украиной и реформам, прежде всего, в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

"Мы получили целостный документ, который становится указателем. Между Украиной и Евросоюзом есть соглашение об ассоциации, а между Украиной и США — новая хартия, которая соответствует реальности и нуждам Украины. Мы будем максимально ее использовать в интересах наших граждан", – отметил Кулеба.

Полный текст хартии – на сайте МИД.

  • 9 ноября Кулеба заявил, что Украина, подписав новую хартию о стратегическом партнерстве с США, пошлет сигнал России – в случае расширения агрессии Кремль "заплатит высокую цену".

Читайте также: Впервые за три года. Комиссия стратегического партнерства Украины и США соберется осенью

Вадим Ребрина
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США дмитрий кулеба Энтони Блинкен хартия
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