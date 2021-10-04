Впервые за три года. Комиссия стратегического партнерства Украины и США соберется осенью

Первое за три года заседание Комиссии по вопросам стратегического партнерства Украины и США состоится этой осенью – в конце октября или в первой половине ноября. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Интерфакс-Украина.

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Он уточнил, что точной даты заседания еще нет, но ориентировочно это произойдет в конце октября – первой половине ноября.

"У нас стоит две задачи. Во-первых, нам надо перезагрузить этот орган, сделать его сильнее, более эффективным. Мы разработали свое видение, как это сделать, и будем обсуждать это с американцами. Во-вторых, мы должны принять новую Хартию стратегического партнерства, которая будет отвечать современным реалиям", – сказал Кулеба.

По его словам, представительство в Комиссии сохранится на уровне государственного секретаря США и министра иностранных дел. Однако, по мнению Кулебы, если выходить на более высокий уровень, то необходим формат президентского совета, и нужно отойти от модели, когда собеседником президента Украины является вице-президент США.

"То есть, если мы стратегические партнеры, то нужен механизм регулярных консультаций именно между президентами. Это моя позиция как министра. Если дойдет дело до восстановления этого органа, то я буду настаивать именно на такой модели", – сказал глава МИД.

Он также рассказал о плане трансформации Украины, представленном в Вашингтоне. По словам Кулебы, этот план был разработан как набор инвестиционных проектов, где Украина совместно с партнерами может "делать хорошие дела" для развития и трансформации Украины.

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Оксана Житнюк

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