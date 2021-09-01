Комиссия по стратегическому партнерству Украины и США возобновит работу – Белый дом
01.09.2021, 13:05
Владимир Зеленский и Джо Байден (Коллаж: LIGA.net)
США и Украина возобновят работу Комиссии по стратегическому партнерству, сообщает пресс-служба Белого дома в преддверии встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.
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Комиссия, устав которой был написан в 2008 году, не собиралась последние три года. Восстановление работы комиссии должно способствовать активизации отношений между странами, считают в Белом доме.
Также осенью ожидается встреча между госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. На встрече может быть утверждена хартия, в которой будут изложены параметры тесного сотрудничества между США и Украиной.
- Продолжается рабочий визит президента Украины в США, на сегодня на 21:00 по Киеву запланирована встреча Зеленского и Байдена. LIGA.net ведет хронику этого события.
- В ходе визита НАЭК Энергоатом и Westinghouse Electric подписали меморандум о совместном строительстве энергоблока на Хмельницкой АЭС.
- В Пентагоне министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. США предоставит Украине $60 млн, в том числе на "Джавелины".
- Также Зеленский обсудил с главой NASA Биллом Нельсоном сотрудничество в космической сфере. Украина должна снова стать космической державой, считает президент.
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