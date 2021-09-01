Комиссия по стратегическому партнерству Украины и США возобновит работу – Белый дом

США и Украина возобновят работу Комиссии по стратегическому партнерству, сообщает пресс-служба Белого дома в преддверии встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

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Комиссия, устав которой был написан в 2008 году, не собиралась последние три года. Восстановление работы комиссии должно способствовать активизации отношений между странами, считают в Белом доме.

Также осенью ожидается встреча между госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. На встрече может быть утверждена хартия, в которой будут изложены параметры тесного сотрудничества между США и Украиной.

Денис Юдин

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