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Комиссия по стратегическому партнерству Украины и США возобновит работу – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2021, 13:05
Комиссия по стратегическому партнерству Украины и США возобновит работу – Белый дом - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (Коллаж: LIGA.net)

США и Украина возобновят работу Комиссии по стратегическому партнерству, сообщает пресс-служба Белого дома в преддверии встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

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Комиссия, устав которой был написан в 2008 году, не собиралась последние три года. Восстановление работы комиссии должно способствовать активизации отношений между странами, считают в Белом доме.

Также осенью ожидается встреча между госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. На встрече может быть утверждена хартия, в которой будут изложены параметры тесного сотрудничества между США и Украиной.

Денис Юдин
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дмитрий кулеба Энтони Блинкен визит зеленского в США комиссия по стратегическому партнерству США и Украины
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