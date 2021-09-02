Зеленский не услышал от Байдена конкретику со сроками вступления Украины в НАТО
Личная беседа с президентом США Джо Байденом не прояснила ничего о сроках вступления Украины в Организацию Североатлантического договора. Об этом во время общения с журналистами после переговоров в Белом доме сказал президент Владимир Зеленский.
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"Поддержка была. Сроков не было. Мы много говорили о НАТО, об этом вопросе, о том месте, роли, где Украина в этом Альянсе, кроме изменений в нашей с вами Конституции, какая реальность Украины в НАТО", – рассказал Зеленский.
Глава государства говорит, что "ощутил" – Байден лично поддерживает членство Украины в НАТО, "но каким будет путь, сейчас мне сложно вам сказать".
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Зеленский добавил, отвечая на соответствующий вопрос, что "неожиданных" тем, которые бы поднимались на переговорах, не было: стороны четко придерживались оговоренного заранее плана встречи.
Перед уходом на переговоры Зеленский сказал, что хочет поговорить с Байденом о конкретных сроках, дорожной карте вступления Украины в НАТО – "их видение, роль и сроки".
- 31 августа 2021 года Зеленский прилетел в Вашингтон и провел много встреч, в частности в NASA, Пентагоне, Минэнергетики США.
- Было подписано соглашение о стратегических основах оборонного партнерства, а Westinghouse построит энергоблоки на ХмАЭС.
- После личной встречи с Байденом президент Украины заявил, что у того "ноль негатива к Украине", и у них вышел "нормальный мужской разговор".
- Глава МИД Кулеба уверен, что президенты "вывели отношения Украина-США на новый уровень".
- Украина и США сделали заявление о стратегическом партнерстве.
- Сегодня, 2 сентября, Зеленский посетит Калифорнию.
- Все главные новости и интересные моменты визита президента в США – в нашей хронике.
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