Зеленский не услышал от Байдена конкретику со сроками вступления Украины в НАТО

Личная беседа с президентом США Джо Байденом не прояснила ничего о сроках вступления Украины в Организацию Североатлантического договора. Об этом во время общения с журналистами после переговоров в Белом доме сказал президент Владимир Зеленский.

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"Поддержка была. Сроков не было. Мы много говорили о НАТО, об этом вопросе, о том месте, роли, где Украина в этом Альянсе, кроме изменений в нашей с вами Конституции, какая реальность Украины в НАТО", – рассказал Зеленский.

Глава государства говорит, что "ощутил" – Байден лично поддерживает членство Украины в НАТО, "но каким будет путь, сейчас мне сложно вам сказать".

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Зеленский добавил, отвечая на соответствующий вопрос, что "неожиданных" тем, которые бы поднимались на переговорах, не было: стороны четко придерживались оговоренного заранее плана встречи.

Перед уходом на переговоры Зеленский сказал, что хочет поговорить с Байденом о конкретных сроках, дорожной карте вступления Украины в НАТО – "их видение, роль и сроки".

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Евгений Пилипенко

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