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Посол Британии: Украине регулярно говорят, что нужно для членства в НАТО. Но сдвигов нет

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2021, 14:25
Посол Британии: Украине регулярно говорят, что нужно для членства в НАТО. Но сдвигов нет - Фото
Мелинда Симмонс (скриншот видео UK in Ukraine, YouTube)

Украине постоянно говорят, что нужно для вступления в НАТО, однако сдвигов нет. Об этом в интервью ВВС Україна заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

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По ее словам, страны НАТО поддерживают стремление Украины вступить в Альянс.  

"Можно сказать, что вопрос о том, может ли Украина присоединиться (к НАТО. – Ред.), уже решен в принципе. Вопрос в том, что для этого нужно. И вот разговоры об этом с украинской стороной происходят регулярно, а сдвигов нет", – сказала посол.

По словам Симмонс, с вовлечением Украины, ее участием в операциях НАТО – все хорошо, прогресс очевиден. Однако остается много вопросов по институциональным реформам.

"Одна из них – институциональная реформа в сфере обороны. Я последовательно и везде подчеркиваю: воевать на фронте очень важно, но также важно иметь надежную систему поддержки в тылу. И здесь должен быть какой-то прогресс", – говорит она.

Симмонс также отметила, что статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Украина его получила в 2020-м), как и план действий по членству (ПДЧ), в Альянсе предусматривают прогресс в сопутствующих реформах – судебной и сектора безопасности.

Читайте также: Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО об углублении интеграции Украины в НАТО 

Марк Сировой
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реформы нато посол великобритании мелинда симмонс ПДЧ
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