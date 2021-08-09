Посол Британии: Украине регулярно говорят, что нужно для членства в НАТО. Но сдвигов нет
Украине постоянно говорят, что нужно для вступления в НАТО, однако сдвигов нет. Об этом в интервью ВВС Україна заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
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По ее словам, страны НАТО поддерживают стремление Украины вступить в Альянс.
"Можно сказать, что вопрос о том, может ли Украина присоединиться (к НАТО. – Ред.), уже решен в принципе. Вопрос в том, что для этого нужно. И вот разговоры об этом с украинской стороной происходят регулярно, а сдвигов нет", – сказала посол.
По словам Симмонс, с вовлечением Украины, ее участием в операциях НАТО – все хорошо, прогресс очевиден. Однако остается много вопросов по институциональным реформам.
"Одна из них – институциональная реформа в сфере обороны. Я последовательно и везде подчеркиваю: воевать на фронте очень важно, но также важно иметь надежную систему поддержки в тылу. И здесь должен быть какой-то прогресс", – говорит она.
Симмонс также отметила, что статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Украина его получила в 2020-м), как и план действий по членству (ПДЧ), в Альянсе предусматривают прогресс в сопутствующих реформах – судебной и сектора безопасности.
- 14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Страны-члены Альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года: Украина станет членом НАТО через ПДЧ.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в решении саммита НАТО нет конкретных временных рамок следующих шагов в сближении с Альянсом, "на которые мы надеялись".
- Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что для получения ПДЧ недостаточно только проведения необходимых реформ, потому что это также политическое решение членов Альянса.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал НАТО не объяснять отсутствие продвижения Украины к членству в Альянсе нехваткой реформ, если на самом деле причиной является Россия.
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