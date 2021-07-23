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Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО об углублении интеграции Украины в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 21:49
Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО об углублении интеграции Украины в НАТО - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Сегодня, 23 июля, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об углублении интеграции Украины в НАТО. Соответствующий указ №307/2021 опубликован на сайте главы государства.

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Решение СНБО о неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора рассмтривалось в секретном режиме и было принято 4 июня. 

Зеленский постановил ввести в действие это решение, а контроль за его выполнением возложить на секретаря СНБО Алексея Данилова.

В соответствующем решении СНБО отмечается, что подготовка Украины к обретению членства в НАТО – важнейшая государственная задача.

СНБО поручил Кабмину:

- в течение двух месяцев проанализировать состояние выполнения годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО и принять меры по повышению эффективности их реализации;

- проработать вопрос о создании в органах власти отдельных структурных подразделений по вопросам евроатлантической интеграции;

- за три месяца разработать вопрос о формировании национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО;

- за полгода обеспечить разработку программ повышения квалификации госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления по вопросам евроатлантической интеграции;

- обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для полноценной реализации закона об оборонных закупках.

Минобороны получило задание:

- принять меры для продления действия меморандума о договоренности между Украиной и НАТО относительно сотрудничества по вопросам консультаций, управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира";

- в двухмесячный срок внести на рассмотрение Кабмина предложения по совершенствованию требований по физической безопасности, процессам внутреннего контроля и процедур отчетности по военному имуществу;

- принять меры для безотлагательного назначения военного представителя миссии Украины при НАТО.

В СНБО также поручили соответствующим министерствам и ведомствам обеспечить участие ВСУ в операциях, тренировках и учениях НАТО; активизировать диалог украинской разведки с коллегами из НАТО; организовать обмен опытом по противодействию гибридной войне с РФ; направить украинцев работать на дополнительные должности в штаб-квартире и других структурах НАТО. 

  • 4 июня состоялось очередное заседание ССНБО, на котором вопросы неотложных мер по углублению интеграции Украины в НАТО рассматривались в тайном режиме, все необходимые решения были приняты единогласно.

Читайте также: На референдуме украинцы проголосовали бы за вступление в ЕС и НАТО – опрос КМИС

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нато снбо
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