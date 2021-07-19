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На референдуме украинцы проголосовали бы за вступление в ЕС и НАТО – опрос КМИС

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 15:40
На референдуме украинцы проголосовали бы за вступление в ЕС и НАТО – опрос КМИС - Фото
Перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе (фото - NATO)

На референдуме среди определившихся с геополитическим выбором украинцев большинство проголосовало бы за вступление в НАТО и Евросоюз. Об этом говорят данные опроса, проведенного в июне Киевским международным институтом социологии.

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За вступление в Евросоюз среди всех опрошенных высказались 52%, против – 19%, 29% не определились или не пошли бы на голосование. Среди определившихся с выбором (71%) вступление в ЕС поддержали бы 73% опрошенных, против – 27%.

Вступление в Таможенный союз (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения) поддержали 22% опрошенных, против высказались 45%, не определились или не пришли бы на референдум 33%. Среди определившихся с выбором вступление в Таможенный союз поддержали 33%, против – 67%.

При выборе внешнеполитического курса Украины 51% поддержали бы присоединение к ЕС, 12% – присоединение к Таможенному союзу, 28% – развитие без вступления в эти объединения.

Вступление Украины в НАТО поддерживают 48% опрошенных, 24% высказались против, 28% не определились или не пришли бы голосовать. Среди определившихся вступление в НАТО поддержали 66%, против – 34%.

По сравнению с 2020 годом на 7% снизилось число противников вступления в ЕС:

По сравнению с 2019 годом число сторонников вступления в НАТО выросло на 8%, число противников снизилось на 7%:

В то же время, гендиректор КМИС Владимир Паниотто отмечает, что в 2021 году опрос проводился методом телефонного интервью, а в прежние годы – методом личного интервью, и это могло повлиять на разницу в результатах. "Поэтому снижение процента противников ЕС и НАТО является скорее гипотезой, чем доказанным фактом", – отметил Паниотто.

Опрос проводился с 8 по 9 июня 2021 года методом телефонного интервью среди населения Украины от 18 лет и старше, кроме временно оккупированных территорий. Опрошены 2007 человек, погрешность не более 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% для показателей, близких к 10%. LIGA.net обратилась в КМИС за информацией о заказчике опроса.

Денис Юдин
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таможенный союз нато евросоюз опрос кмис
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