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Вступление в НАТО и ЕС поддерживает половина украинцев: разбивка по электорату – опрос

18.05.2021, 07:23
Вступление в НАТО и ЕС поддерживает половина украинцев: разбивка по электорату – опрос - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 54% украинцев, в НАТО – 48%. Об этом говорится в результатах соцопроса группы Рейтинг по заказу Международного республиканского института.

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Поддержка по вступлениям в союзы распределилась так (в скобках – результаты на декабрь 2019-го):

- ЕС – 54% (56%);

- Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана – 20% (17%);

- Другое – 13% (14%);

- Тяжело ответить – 14% (13%).

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Больше всего вступление в ЕС поддерживают возрастная группа 18-35 (63%), жители западной Украины (75%), электорат Евросолидарности (90%), Украинской стратегии (83%), ВО Свобода (83%) и Слуги народа (73%).

Также социологи спрашивали респондентов, поддержали ли бы они вступление Украины в НАТО, если бы референдум был сегодня. Получились такие результаты (в скобках – данные на декабрь 2019-го):

- За вступление Украины в НАТО – 48% (52%);

- Против – 28% (30%);

- Не будут голосовать – 11% (3%);

- Тяжело ответить – 13% (15%).

Больше всего вступление Украины в НАТО поддерживают возрастные категории 18-35 (50%), 51+ (49%), жители Запада (70%), электорат ВО Свобода (85%), Евросолидарности (82%), Украинской стратегии (71%).

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Опрос методом личного интервью проводился с 13 по 21 марта среди 2400 совершеннолетних украинцев по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не более 2%. Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).

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Марк Сировой
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ЕС нато опрос референдум
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