НАТО не разглашают повестку заседания – не говорят, будут ли обсуждать ПДЧ для Украины

В НАТО объявят как формат, так и повестку своего будущего саммита, запланированного на 14 июня в Брюсселе, "когда для этого придет время". Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщил официальный представитель альянса.

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Также он не точно не сказал, будет ли обсуждаться на саммите предоставления Украине ПДЧ.

"Что касается членства, НАТО проводит политику открытых дверей, и союзники по НАТО поддерживают свои решения, принятые на саммите в Бухаресте в 2008 году (предоставить членство Украине и Грузии, когда для этого придет время)", – отметили в НАТО.

В альянсе также заявили, что ожидают от Украины продолжения внутренних реформ, консолидации демократических институтов, укрепления верховенства права и развития оборонного потенциала в соответствии со стандартами НАТО.

Ранее заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил в комментарии Укринформу, что предстоящий саммит НАТО пройдет без участия Украины – в нем будут только страны-члены альянса. Несмотря на это, он сказал, что на саммите будут поднимать вопрос ПДЧ для Украины.

"Здесь мы можем быть уверенным, что тема Украины будет обязательно обсуждена. Об этом нас уверяли все наши ближайшие партнеры-НАТО – и США, и Канада, и Германия, и Франция, и Польша. Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами, чтобы обеспечить учет интересов Украины в итоговом решении альянса", – сказал замглавы ОП.

Вчера, 6 мая, глава Офиса президента Андрей Ермак после встречи президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве заявил, что Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО, в частности — предоставление ей Плана действий по членству в альянсе.

Позже в этот же день слова Ермака подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе общения с журналистами.

Сегодня пресс-служба Белого дома вычеркнула из соответствующей стенограммы слова о том, что США поддерживают вступление Украины в НАТО. Там заявили, что Карин Жан-Пьер "оговорилась", и ее слова не отражают официальную позицию Соединенных Штатов.

7 мая в Офисе президента заявили, что пока не получили подтверждения участия президента Владимира Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня.

Станислав Стороженко

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