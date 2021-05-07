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Белый дом отказался от слов своего представителя о поддержке вступления Украины в НАТО

07.05.2021, 18:06
Белый дом отказался от слов своего представителя о поддержке вступления Украины в НАТО - Фото
Карин Жан-Пьер (фото - EPA)

Пресс-служба Белого дома вычеркнула из стенограммы заместителя спикера администрации Карин Жан-Пьер слова о том, что США поддерживают вступление Украины в НАТО. Там заявили, что она "оговорилась", и ее слова не отражают официальную позицию Соединенных Штатов.

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Жан-Пьер общалась с журналистами вчера, 6 мая, на борту президентского самолета. Аудиозапись транслировали на сайте Белого дома. Сегодня на сайте появилась стенограмма.

Один из журналистов сказал: "Украина попросила о вступлении в НАТО. Вы можете объяснить нынешнюю позицию президента?".

На что представитель администрации ответила: "… Администрация Байдена привержена обеспечению того, чтобы двери НАТО оставались открытыми для претендентов, когда они будут готовы и способны выполнить обязательства по членству, а также способствовать безопасности в евроатлантическом регионе".

Далее диалог развивался так.

Журналист: Открытые двери – это не "нет".

Жан-Пьер: Нет, это – мы – мы поддерживаем – мы поддерживаем это.

Журналист: Вы поддерживаете вступление Украины в НАТО?

Жан-Пьер: Я говорю Укр – да. Да. Как я уже сказала, администрация Байдена привержена обеспечению того, чтобы дверь в НАТО оставалась открытой для претендентов, когда они будут готовы и смогут выполнить обязательства.

Утвердительный ответ на последний вопрос и вырезала пресс-служба Белого дома из стенограммы.

В комментарии New York Post представитель Белого дома заявил, что слова вычеркнули, поскольку они "не отражают официальную политику". Он сказал, что Жан-Пьер "оговорилась".

При этом представитель отметил, что Белый дом не отказывается от высказывания Жан-Пьер об открытой возможности вступления Украины в НАТО.

  • Вчера, 6 мая, глава Офиса президента Андрей Ермак после встречи президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве заявил, что Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО, в частности — предоставление ей Плана действий по членству в альянсе.
  • Позже в этот же день слова Ермака подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома в ходе общения с журналистами. 

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Вадим Ребрина
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