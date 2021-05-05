Сопредседатель украинского кокуса в Сенате США поддержал предоставление Украине ПДЧ в НАТО
Сопредседатель группы поддержки Украины в Сенате США Роберт Портман поддержал предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по результатам телефонного разговора Портмана с президентом Владимиром Зеленским.
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Президент Зеленский поблагодарил сенатора за постоянную и непоколебимую поддержку со стороны США территориальной целостности и суверенитета Украины.
Со своей стороны Портман приветствовал назначение новым послом Украины в США Оксаны Маркаровой.
Зеленский поблагодарил за выделенные в бюджете США на 2021 год ассигнования для реализации программ помощи Украине в объеме более $700 млн, из которых почти $400 млн, по его словам, пойдет на нужды национальной безопасности и обороны.
Зеленский сообщил сенатору о ситуации на Донбассе. В частности, он отметил, что есть определенные положительные изменения, меньше снайперского огня, а потому меньше погибших за последние дни.
Однако, подчеркнул президент, так и не удалось достичь договоренностей с Россией о режиме полного прекращения огня, и ситуация продолжает оставаться опасной.
"Портман отметил, что поддерживает предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО", – говорится в сообщении.
Зеленский также оценил "сильную позицию США" по недопущению завершения строительства газопровода "Северный поток – 2" и поблагодарил за санкционного поддержку.
Кроме того президент отметил, что Украина заинтересована в тесном сотрудничестве с США в противодействии дезинформации.
Зеленский ожидает визита Портмана в Украину в составе двухпартийной делегации Конгресса.
- 1 января 2021 года сенат США принял оборонный бюджет – в нем были заложены $250 млн на военную поддержку Украины.
- 19 марта в США сообщили, что разработали законопроект, который предусматривает предоставление Украине военной помощи и поддержки в сфере безопасности. В числе прочего, в документе идет речь о ежегодном финансировании и предоставлении летального оружия.
- В апреле министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина рассчитывает получить ПДЧ в НАТО в 2021 году.
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