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Договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе не удалось, но шанс еще есть – ТКГ

28.04.2021, 22:15
Договориться о
Сергей Гармаш (Фото с личной страницы в Facebook)

Сегодня, 28 апреля, заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе на уровне глав делегаций длилось пять часов. Договориться о режиме прекращения огня не удалось, но шанс еще есть. Об этом сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш в комментарии LIGA.net.

По словам Гармаша, во время заседания к работе подключились глава Офиса президента Андрей Ермак и замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

В Telegram-канале украинской делегации ТКГ сообщили, что основной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего выступает наступление пасхальных праздников.

Как рассказал Гармаш, после пятичасовых переговоров Украина и Россия, представившие свои варианты документа о соблюдении режима прекращении огня, согласовали компромиссное решение. Но представитель ОРДЛО со стороны Москвы Наталья Никанорова (фактически, представитель террористов) заблокировала принятие документа, заявив, что его должны подписывать Украина и террористы.

В Telegram-канале украинской делегации ТКГ написали, что стороны существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею установления "пасхального перемирия", а также согласились продолжить работу по принятию дополнительных мер по совершенствованию механизма исключения нарушений режима прекращения огня.

"Есть шанс установить "пасхальное перемирие", – процитировали в TG главу украинской делегации Леонида Кравчука.

Консультации продолжаются, резюмировали в пресс-службе украинской делегации.

Читайте также: Зеленский надеется на перезагрузку режима прекращения огня на Донбассе

Наталия Медведева
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Леонид Кравчук Донбасс перемирие ткг дмитрий козак андрей ермак Сергей Гармаш
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