Договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе не удалось, но шанс еще есть – ТКГ
Сегодня, 28 апреля, заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе на уровне глав делегаций длилось пять часов. Договориться о режиме прекращения огня не удалось, но шанс еще есть. Об этом сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш в комментарии LIGA.net.
По словам Гармаша, во время заседания к работе подключились глава Офиса президента Андрей Ермак и замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
В Telegram-канале украинской делегации ТКГ сообщили, что основной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего выступает наступление пасхальных праздников.
Как рассказал Гармаш, после пятичасовых переговоров Украина и Россия, представившие свои варианты документа о соблюдении режима прекращении огня, согласовали компромиссное решение. Но представитель ОРДЛО со стороны Москвы Наталья Никанорова (фактически, представитель террористов) заблокировала принятие документа, заявив, что его должны подписывать Украина и террористы.
В Telegram-канале украинской делегации ТКГ написали, что стороны существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею установления "пасхального перемирия", а также согласились продолжить работу по принятию дополнительных мер по совершенствованию механизма исключения нарушений режима прекращения огня.
"Есть шанс установить "пасхальное перемирие", – процитировали в TG главу украинской делегации Леонида Кравчука.
Консультации продолжаются, резюмировали в пресс-службе украинской делегации.
- 31 марта 2021 года Россия в ТКГ отказалась от возвращения к перемирию на Донбассе.
- 7 апреля на экстренном заседании ТКГ все стороны переговоров согласились с необходимостью возвращения к соблюдению режима прекращения огня, но совместное заявление подписать не удалось из-за позиции России и подконтрольных ей боевиков ОРДЛО.
- 14 апреля на заседании ТКГ глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил меры по улучшению механизма соблюдения прекращения огня.
- 19 апреля прошла встреча советников глав государств нормандской четверки – речь шла о кластерах и обеспечении соблюдения режима прекращения огня.
- 20 апреля в украинской делегации в ТКГ заявили о существенном продвижении в переговорах о перемирии.
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