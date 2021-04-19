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Нормандский формат. Украина и Россия поговорили на уровне советников: итоги переговоров

19.04.2021, 22:32
Нормандский формат. Украина и Россия поговорили на уровне советников: итоги переговоров - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
дополнено

Сегодня, 19 апреля, состоялась встреча советников глав государств нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия) в режиме видеоконференции. Об этом сообщает в Facebook украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Как отмечается, главным вопросом встречи стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

По информации украинской делегации в ТКГ, все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

"Даже прозвучало интересное предложение провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях", – говорится в сообщении.

Сообщается, что конкретные меры, которые могли бы усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в подгруппе по безопасности ТКГ, соответствующее заседание которой запланировано на 20 апреля в 10:00.

РосСМИ со ссылкой на источники сообщили, что российская сторона считает сегодняшнюю встречу безрезультатной.

ДОПОЛНЕНО В 23:05

В Офисе президента сообщили, что немецкая сторона предложила согласовать обращения политсоветников лидеров нормандской четверки о том, что они приветствуют обновленную приверженность дополнительным мерам по укреплению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года.

Глава ОП Андрей Ермак отметил, что у украинской стороны есть много предложений по совершенствованию функционирования режима прекращения огня.

Как отмечается, речь идет о более строгой ответственности за снайперские обстрелы. Кроме того украинская сторона предложила сделать обязательными встречи рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности в течение 24 часов, если на Донбассе из-за обстрелов гибнут люди.

Сообщается, что эти предложения будут представлены координатору рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ послу Яшару Халиту Чевику во время завтрашнего заседания.

"Советники лидеров Украины, Франции, Германии и России также договорились на следующих заседаниях продолжить работу над согласованием кластеров, которые призваны обеспечить выполнение минских договоренностей для мирного урегулирования ситуации на Донбассе", – говорится в сообщении ОП.

ДОПОЛНЕНО В 23:25

Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий, первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников в комментарии Интерфакс-Украина сказал, что речь на встрече шла о кластерах и обеспечении соблюдения режима прекращения огня – реального и полноценного.

"Мое впечатление от сегодняшней встречи политических советников нормандского формата: была абсолютно рабочая атмосфера, без каких-либо особых или лишних эмоций", – добавил Резников.

Читайте также: Резников: На переговорах в ТКГ не с кем говорить – россияне сидят перепуганные

Наталия Медведева
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Алексей Резников Донбасс нормандский формат ткг андрей ермак
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